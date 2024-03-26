Во Франции усилили меры безопасности из-за угрозы терактов

Только в спецподразделения, занятые охраной важных объектов, прибудет подкрепление в 4 тысячи человек. Вместе с 3 тысячами служащих там солдат они будут патрулировать вокзалы, железнодорожные узлы, возьмут под наблюдение храмы, школы и театры. Экстренные меры приняты после теракта в Подмосковье. Власти опасаются, что такие нападения могут произойти и во Франции, особенно во время Олимпиады.