Конгрессмен Маккарти: республиканцы запустят процесс импичмента Байдену на этой неделе

Новости США. Республиканская партия на этой неделе запускает процесс импичмента Байдену. Об этом заявил ее представитель в Конгрессе США Кевин Маккарти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он рассказал, что собрал достаточно информации для соответствующей процедуры. Все подробности политик сообщит однопартийцам на закрытом заседании, которое, как ожидается, пройдет уже завтра, 14 сентября. Там же будут определены дальнейшие шаги по запуску импичмента. Байдена подозревают в коррупции и незаконном получении доходов членами его семьи.