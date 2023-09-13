Прямой эфир

Конгрессмен Маккарти: республиканцы запустят процесс импичмента Байдену на этой неделе

13 сентября 2023 09:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Республиканская партия на этой неделе запускает процесс импичмента Байдену. Об этом заявил ее представитель в Конгрессе США Кевин Маккарти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конгрессмен Маккарти: республиканцы запустят процесс импичмента Байдену на этой неделе-1

Он рассказал, что собрал достаточно информации для соответствующей процедуры. Все подробности политик сообщит однопартийцам на закрытом заседании, которое, как ожидается, пройдет уже завтра, 14 сентября. Там же будут определены дальнейшие шаги по запуску импичмента. Байдена подозревают в коррупции и незаконном получении доходов членами его семьи.

# Международная политика # Кевин Маккарти # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тайник с древним оружием обнаружили израильские учёные. Ему может быть около 2000 лет
13 сентября 2023 09:28

Тайник с древним оружием обнаружили израильские учёные. Ему может быть около 2000 лет

Гонки на пенни-фартингах прошли в Великобритании
13 сентября 2023 09:28

Гонки на пенни-фартингах прошли в Великобритании

В США заявили, что украинские пилоты будут обучены летать на истребителях F-16 до конца 2023 года
13 сентября 2023 09:19

В США заявили, что украинские пилоты будут обучены летать на истребителях F-16 до конца 2023 года