В США заявили, что украинские пилоты будут обучены летать на истребителях F-16 до конца 2023 года

Америка обучит первых пилотов из Украины управлять истребителями F-16 до конца текущего года. Такое заявление сделал руководитель ВВС США генерал-лейтенант Майкл Ло, передает РИА Новости.

Но, чтобы пилоты начали выполнять боевые задания, времени понадобится чуть больше, отметил Майкл. Сейчас украинцы проходят тесты на знание английского языка, также оценивается опыт работы пилотов на других истребителях. После они смогут пройти курс обучения в Штатах в течение 3 месяцев. Далее курсанты будут отправлены в Европу, где пройдут дополнительный курс по техобслуживанию боевых самолетов.

Ранее в Белом доме сообщали, что Украина получит истребители F-16 после завершения обучения украинских летчиков. В Российской Федерации отмечали, если у Украины появятся самолеты, способные нести ядерное оружие, то это будет рассматриваться РФ как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.