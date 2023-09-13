Тайник с древним оружием обнаружили израильские учёные. Ему может быть около 2000 лет

Новости Израиля. В Израиле обнаружили тайник с древним оружием, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученые предполагают, что ему почти 2 000 лет и принадлежало оно римлянам. Здесь также нашли наконечник римского метательного копья. Оно также сможет пролить свет на события того времени.

Эйтан Кляйн, археолог:

Мы начали изучать мечи, и теперь понимаем, что они относятся ко II веку нашей эры. Вероятно, их спрятали в пещере еврейские повстанцы. Мы думаем, что они украли их у римской армии или забрали с поля боя.