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Тайник с древним оружием обнаружили израильские учёные. Ему может быть около 2000 лет

13 сентября 2023 09:28
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Новости Израиля. В Израиле обнаружили тайник с древним оружием, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученые предполагают, что ему почти 2 000 лет и принадлежало оно римлянам. Здесь также нашли наконечник римского метательного копья. Оно также сможет пролить свет на события того времени.

Тайник с древним оружием обнаружили израильские учёные. Ему может быть около 2000 лет-1

Эйтан Кляйн, археолог:
Мы начали изучать мечи, и теперь понимаем, что они относятся ко II веку нашей эры. Вероятно, их спрятали в пещере еврейские повстанцы. Мы думаем, что они украли их у римской армии или забрали с поля боя.

Тайник с древним оружием обнаружили израильские учёные. Ему может быть около 2000 лет-4

Теперь мечи доставят в лабораторию, чтобы продолжить исследования. А потом, вероятно, они станут экспонатами одного из местных музеев.

# Археология # Марина Кишкурно # Новости Израиля # Фотофакт

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