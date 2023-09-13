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Гонки на пенни-фартингах прошли в Великобритании

13 сентября 2023 09:28
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Новости Великобритании. Десятки участников приехали в Британию продемонстрировать свое умение ездить на велосипеде. Все бы легко, если бы не сам двухколесный транспорт. В Королевстве прошли гонки на пенни-фартингах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гонки на пенни-фартингах прошли в Великобритании-1

Особенность понятна: переднее колесо очень большое, заднее, наоборот, маленькое. Из-за этого сложно держать баланс. Для езды велосипед не удобен, но к нему на фестивале да и не только относятся с огромной любовью и уважением. Ведь пенни-фартинг – первый двухколесный транспорт, который стали называть велосипедом. С него и начался активный этап развития этой отрасли.

# Спортивные соревнования # Марина Кишкурно # Новости Великобритании # Фотофакт

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