Гонки на пенни-фартингах прошли в Великобритании

Новости Великобритании. Десятки участников приехали в Британию продемонстрировать свое умение ездить на велосипеде. Все бы легко, если бы не сам двухколесный транспорт. В Королевстве прошли гонки на пенни-фартингах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенность понятна: переднее колесо очень большое, заднее, наоборот, маленькое. Из-за этого сложно держать баланс. Для езды велосипед не удобен, но к нему на фестивале да и не только относятся с огромной любовью и уважением. Ведь пенни-фартинг – первый двухколесный транспорт, который стали называть велосипедом. С него и начался активный этап развития этой отрасли.