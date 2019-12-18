Конгресс США согласовал оборонный бюджет на 2020 год

Новости США. Военный бюджет США составит в 2020 году рекордные 738 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий законопроект одобрил сенат Конгресса страны.

Часть из этой внушительной суммы пойдет на санкции против «Турецкого потока» и «Северного потока-2». Ограничения коснутся иностранных компаний, которые предоставляют суда для строительства газопроводов. Около 300 миллиардов Пентагон намерен пустить на производство военной техники.