Конгресс США согласовал оборонный бюджет на 2020 год

Новости США. Военный бюджет США составит в 2020 году рекордные 738 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий законопроект одобрил сенат Конгресса страны.
Новости США. Военный бюджет США составит в 2020 году рекордные 738 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий законопроект одобрил сенат Конгресса страны.
Часть из этой внушительной суммы пойдет на санкции против «Турецкого потока» и «Северного потока-2». Ограничения коснутся иностранных компаний, которые предоставляют суда для строительства газопроводов. Около 300 миллиардов Пентагон намерен пустить на производство военной техники.
Неделю назад за документ проголосовала палата представителей, теперь его должен подписать Дональд Трамп.