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Во Франции митинг против пенсионной реформы собрал 600 тысяч человек

18 декабря 2019 08:34
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Новости Франции. Во Франции не прекращаются массовые протесты против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Во Франции митинг против пенсионной реформы собрал 600 тысяч человек-1

Во Франции митинг против пенсионной реформы собрал 600 тысяч человек-3

Ночью на улицы городов вышло свыше 600 тысяч человек. Мгновенно митинги переросли в беспорядки. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Во Франции митинг против пенсионной реформы собрал 600 тысяч человек-6

18 декабря, как ожидается, бастующие профсоюзы сядут за стол переговоров с премьер-министром страны. Это станет очередной попыткой власти урегулировать ситуацию и прийти к компромиссу.

Во Франции митинг против пенсионной реформы собрал 600 тысяч человек-9

Общенациональная забастовка длится уже почти 2 недели. Люди выступают против пенсионной реформы, из-за которой некоторые французы могут лишиться ряда привилегий.

Во Франции митинг против пенсионной реформы собрал 600 тысяч человек-12

# Акции протеста # Фотофакт

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