Во Франции митинг против пенсионной реформы собрал 600 тысяч человек

Новости Франции. Во Франции не прекращаются массовые протесты против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Во Франции не прекращаются массовые протесты против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ночью на улицы городов вышло свыше 600 тысяч человек. Мгновенно митинги переросли в беспорядки. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и шумовые гранаты.
18 декабря, как ожидается, бастующие профсоюзы сядут за стол переговоров с премьер-министром страны. Это станет очередной попыткой власти урегулировать ситуацию и прийти к компромиссу.
Общенациональная забастовка длится уже почти 2 недели. Люди выступают против пенсионной реформы, из-за которой некоторые французы могут лишиться ряда привилегий.