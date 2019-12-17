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Французские власти пригласили профсоюзы сесть за стол переговоров 18 декабря

17 декабря 2019 20:00
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Новости Франции. Во Франции на масштабную акцию протеста, которую назвали «Черным вторником», вышли десятки тысяч человек по всей стране. Они выступают против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские власти пригласили профсоюзы сесть за стол переговоров 18 декабря-1

Манифестация объединила представителей самого широкого круга профессий: транспортников, медиков, учителей, пожарных, социальных работников, сотрудников аэропортов. Активистов не остановило отсутствие общественного транспорта: люди добирались к местам демонстраций пешком и на велосипедах. Самая многочисленная акция проходит на площади Республики в Париже.

Французские власти пригласили профсоюзы сесть за стол переговоров 18 декабря-4

Общенациональная забастовка в стране началась почти две недели назад. Люди выступают против пенсионной реформы, из-за которой некоторые французы могут лишиться ряда привилегий.

Французские власти пригласили профсоюзы сесть за стол переговоров 18 декабря-7

16 декабря верховный комиссар, ответственный за скандальную реформу, подал в отставку, однако это не остановило бастующих. Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, власти пригласили профсоюзы сесть за стол переговоров. Вероятнее всего, встреча состоится 18 декабря.

Французские власти пригласили профсоюзы сесть за стол переговоров 18 декабря-10

# Акции протеста # Фотофакт

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