В Минске обсудят обмен пленными и новые точки для разведения сил в Донбассе

Новости Беларуси. Киев готов предложить три новые точки для разведения сил в Донбассе и ожидает их согласования на переговорах в Минске. Об этом заявил министр иностранных дел Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, заседание трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины пройдёт 18 декабря в столице Беларуси. С украинской стороны определение таких участков завершилось, но при этом Киев готовит несколько альтернативных вариантов и рассчитывает, что новое перемирие в Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря.

Требование обеспечить прекращение огня содержалось и в коммюнике по итогам встречи лидеров Германии, Франции, России и Украины в Париже. Этим же документом подчёркивалось – Минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате».