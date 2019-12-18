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В Минске обсудят обмен пленными и новые точки для разведения сил в Донбассе

18 декабря 2019 06:47
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Новости Беларуси. Киев готов предложить три новые точки для разведения сил в Донбассе и ожидает их согласования на переговорах в Минске. Об этом заявил министр иностранных дел Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске обсудят обмен пленными и новые точки для разведения сил в Донбассе-1

Напомним, заседание трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины пройдёт 18 декабря в столице Беларуси. С украинской стороны определение таких участков завершилось, но при этом Киев готовит несколько альтернативных вариантов и рассчитывает, что новое перемирие в Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря.

Требование обеспечить прекращение огня содержалось и в коммюнике по итогам встречи лидеров Германии, Франции, России и Украины в Париже. Этим же документом подчёркивалось Минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате».

В Минске обсудят обмен пленными и новые точки для разведения сил в Донбассе-4

Помимо этого, контактная группа должна обеспечить обмен пленными в Донбассе «всех на всех» до конца года и предоставить Красному Кресту возможность поиска людей, которые считаются пропавшими без вести.

# Беларусь-Украина # Фотофакт

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