Конфискуют автомобили и арестовывают протестующих. Что сейчас происходит на Шри-Ланке?

Новости Шри-Ланки. На Шри-Ланке объявили чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране продолжаются массовые протесты и беспорядки.

Премьер-министр страны объявил о введении на острове чрезвычайного положения. А в западной провинции, в которой находится Коломбо, установлен комендантский час. Кроме того, глава правительства отдал приказ арестовывать всех, кто учиняет беспорядки. Еще одна мера – конфисковывать транспортные средства, в которых протестующие перемещаются по острову.