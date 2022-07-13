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Конфискуют автомобили и арестовывают протестующих. Что сейчас происходит на Шри-Ланке?

13 июля 2022 10:28
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Новости Шри-Ланки. На Шри-Ланке объявили чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране продолжаются массовые протесты и беспорядки.  

Конфискуют автомобили и арестовывают протестующих. Что сейчас происходит на Шри-Ланке?-1

Премьер-министр страны объявил о введении на острове чрезвычайного положения. А в западной провинции, в которой находится Коломбо, установлен комендантский час. Кроме того, глава правительства отдал приказ арестовывать всех, кто учиняет беспорядки. Еще одна мера – конфисковывать транспортные средства, в которых протестующие перемещаются по острову.  

Конфискуют автомобили и арестовывают протестующих. Что сейчас происходит на Шри-Ланке?-4

Шри-Ланка сейчас переживает самый тяжелый экономический и политический кризис с момента обретения независимости. Проблемы начались из-за коронавируса. Сократился туризм, это привело к нехватке иностранной валюты и, как следствие, невозможности закупать топливо.  

Конфискуют автомобили и арестовывают протестующих. Что сейчас происходит на Шри-Ланке?-7

Местные жители вынуждены были по 3-4 дня стоять в очередях за бензином. На АЗС происходили драки, разнять которые не могли ни полицейские, ни военные. Напомним, ранее на фоне массовых протестов президент Шри-Ланки заявил о своей отставке.  

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