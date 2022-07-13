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Тысячи протестующих вышли с требованием об отставке главы государства. Президент Шри-Ланки готов покинуть свой пост

13 июля 2022 06:16
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Новости Шри-Ланки. Президент Шри-Ланки подписал заявление о своей отставке, документ датирован 13 июля 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Тысячи протестующих вышли с требованием об отставке главы государства. Президент Шри-Ланки готов покинуть свой пост-1

Известно, что Раджапакса находится на острове, где его охраняют военные. В минувшую субботу, 9 июля, тысячи протестующих вышли на улицы Коломбо с требованием об отставке главы государства. Они захватили резиденции президента и премьер-министра. Пострадали более сотни человек. После этого премьер-министр Шри-Ланки объявил, что покинет свою должность.

Раджапакса заявил о планах уйти в отставку 13 июля. Акции протеста, к которым привела сложная финансово-экономическая ситуация в стране, на острове не утихают с начала апреля. По оценкам некоторых экспертов, чтобы полностью преодолеть экономический кризис, потребуется не менее трех лет.  

# Международная политика # Готабая Раджапакса # Ранил Викрамасингхе # Новости Шри-Ланки # Фотофакт

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