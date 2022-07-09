Новости Шри-Ланки. Протестующие в Шри-Ланке захватили резиденцию президента. Во время массовых беспорядков пострадали как минимум 33 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Шри-Ланки. Протестующие в Шри-Ланке захватили резиденцию президента. Во время массовых беспорядков пострадали как минимум 33 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жители острова переживают острый экономический и политический кризис. Они вынуждены по 3-4 дня стоять в очередях за топливом. На АЗС происходят драки, разнять которые не могут ни полицейские, ни военные. Продажа бензина частным лицам официально запрещена до 10 июля. Из-за его нехватки заправка разрешена только машинам экстренных служб. По словам министра энергетики, в стране осталось меньше дневного запаса топлива. При этом следующая его поставка ожидается лишь в конце месяца.
Экономический кризис в Шри-Ланке начался из-за коронавируса. Сократился туризм, что привело к нехватке иностранной валюты и невозможности закупить топливо. Кризис стал самым тяжелым с момента обретения страной независимости.