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Протестующие в Шри-Ланке захватили резиденцию президента

09 июля 2022 11:32
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Новости Шри-Ланки. Протестующие в Шри-Ланке захватили резиденцию президента. Во время массовых беспорядков пострадали как минимум 33 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие в Шри-Ланке захватили резиденцию президента-1

Жители острова переживают острый экономический и политический кризис. Они вынуждены по 3-4 дня стоять в очередях за топливом. На АЗС происходят драки, разнять которые не могут ни полицейские, ни военные. Продажа бензина частным лицам официально запрещена до 10 июля. Из-за его нехватки заправка разрешена только машинам экстренных служб. По словам министра энергетики, в стране осталось меньше дневного запаса топлива. При этом следующая его поставка ожидается лишь в конце месяца.

Протестующие в Шри-Ланке захватили резиденцию президента-4

Экономический кризис в Шри-Ланке начался из-за коронавируса. Сократился туризм, что привело к нехватке иностранной валюты и невозможности закупить топливо. Кризис стал самым тяжелым с момента обретения страной независимости.

# Акции протеста # Фотофакт

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