Протестующие в Шри-Ланке захватили резиденцию президента

Жители острова переживают острый экономический и политический кризис. Они вынуждены по 3-4 дня стоять в очередях за топливом. На АЗС происходят драки, разнять которые не могут ни полицейские, ни военные. Продажа бензина частным лицам официально запрещена до 10 июля. Из-за его нехватки заправка разрешена только машинам экстренных служб. По словам министра энергетики, в стране осталось меньше дневного запаса топлива. При этом следующая его поставка ожидается лишь в конце месяца.