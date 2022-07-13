10% людей в нищете работают на полную ставку. Рассказываем о ситуации в Литве

От экономического кризиса не спасает даже работа. 10 % людей, которые живут в нищете, работают на полную ставку. Даже при этом они не могут обеспечить себе достойную жизнь.

По мнению местных депутатов, улучшению показателя бедности в Литве мешает растущая инфляция. Так как никакие меры, например, повышение пенсий или других выплат, не могут угнаться за растущими ценами. А это означает, что доходы людей намного меньше. Вот только о том, что именно привело к такой ситуации в стране, политики почему-то не уточнили.