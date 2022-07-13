«Сделать Англию снова великой». Что предлагают кандидаты на пост премьера в Британии?

Новости Великобритании. В Британии разворачивается битва за пост премьер-министра страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди главных претендентов – экс-глава Минфина Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс.
Новости Великобритании. В Британии разворачивается битва за пост премьер-министра страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди главных претендентов – экс-глава Минфина Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс.
Их предвыборные лозунги один громче другого. Сунак обещает править как Тэтчер, а Трасс – сделать Англию снова великой. Первый тур выборов пройдет 13 июля. Все 358 членов парламента от Консервативной партии проголосуют за кандидата, которого они хотят видеть в роли нового премьера. В этом туре будут участвовать только те, кто заручился поддержкой не менее 20 членов фракции. А чтобы пройти во второй раунд, нужно будет получить уже 30 голосов.
Ожидается, что официально новый премьер-министр Великобритании будет объявлен 5 сентября. Стоит отметить, что избрание нового премьера ничего не изменит в политике Лондона. Страна продолжит борьбу за доминирование и господство коллективного Запада. А риторика сохранит антироссийский и антибелорусский характер.