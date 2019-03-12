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Компанию Boeing обязали внести модификации в системы самолётов 737 MAX

12 марта 2019 08:41
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Новости Эфиопии. Компанию Boeing обязали внести изменения в системы самолетов 737 MAX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корректировки должны быть внесены не позже апреля 2019 года. С таким требованием выступили власти США.

Компанию Boeing обязали внести модификации в системы самолётов 737 MAX-1

Компанию Boeing обязали внести модификации в системы самолётов 737 MAX-3

Напомним, 10 марта в Эфиопии потерпел крушение самолет этой компании. Погибли 149 пассажиров и 8 членов экипажа. На борту лайнера находились граждане 33 стран, в том числе Эфиопии, Кении, России, Британии, Франции, Канады и США.

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Эта авиакатастрофа схожа с той, которая произошла в октябре 2018 года, когда такой же самолет вскоре после взлета упал в Яванское море. В результате трагедии погибли 189 человек.

Компанию Boeing обязали внести модификации в системы самолётов 737 MAX-6

В Эфиопии продолжается расследование. Черные ящики расшифровываются специалистами. Полученные данные помогут пролить свет на причину катастрофы, которая унесла жизни 157 человек.

Авиакатастрофа в Эфиопии. Названа вероятная причина крушения Boeing

Компанию Boeing обязали внести модификации в системы самолётов 737 MAX-9

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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