Авиакатастрофа в Эфиопии. Названа вероятная причина крушения Boeing

Новости Эфиопии. На месте крушения пассажирского Boeing в Эфиопии продолжается поисковая операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как стало известно ранее, выживших в авиакатастрофе нет – погибли 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Это граждане 33 стран. ЧП произошло буквально сразу после того, как самолет набрал высоту. Эксперты отмечают, что у Boeing наблюдалась нестабильная вертикальная скорость – это и могло привести к трагедии.