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Авиакатастрофа в Эфиопии. Названа вероятная причина крушения Boeing

11 марта 2019 06:48
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Новости Эфиопии. На месте крушения пассажирского Boeing в Эфиопии продолжается поисковая операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиакатастрофа в Эфиопии. Названа вероятная причина крушения Boeing-1

Как стало известно ранее, выживших в авиакатастрофе нет – погибли 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Это граждане 33 стран. ЧП произошло буквально сразу после того, как самолет набрал высоту. Эксперты отмечают, что у Boeing наблюдалась нестабильная вертикальная скорость – это и могло привести к трагедии.

Авиакатастрофа в Эфиопии. Названа вероятная причина крушения Boeing-4

Президент Беларуси выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

# Крушение # Фотофакт

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