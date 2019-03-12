В Венесуэле объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута

Новости Венесуэлы. Парламент Венесуэлы объявил в стране чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициатором данного введения стал лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Причина тому – отключение электроэнергии.

Напомним, 7 марта из-за аварии на крупнейшей в стране гидроэлектростанции большинство штатов Венесуэлы остались без света. В пострадавшие районы организована доставка провизии и воды. За линиями электропередачи ведется воздушное наблюдение. Специалисты продолжают восстановительные работы.

Напомним, из-за отсутствия электричества в одной из больниц Венесуэлы умерли 15 детей.