Обследована почти вся поверхность моря. Подробности крушения Boeing 737

Известно, что во время авиакатастрофы на борту находились, в общей сложности, 189 человек. Специалисты продолжают поисковую операцию. Власти уже сообщили, что выживших в авиакатастрофе нет. Находились ли на борту воздушного судна иностранцы, пока неизвестно.

Детали корпуса, спасательные жилеты, пассажирские кресла – все, что осталось от Боинга. В течение дня около 150 спасателей пытались найти хотя бы малейший намек на жизнь. К этому времени с 40-метровой глубины водолазам удалось достать тела шестерых погибших, а также паспорта, водительские удостоверения и личные вещи тех, кто еще утром считался пропавшим без вести. Операция идет медленно. В районе крушения – плохая видимость.

Катера, вертолеты и три военных корабля. Около полутора сотен человек участвуют в спецоперации. Одна из задач – найти черные ящики. Известно, что ранее с лайнером возникали технические проблемы. Но, как заверили представители компании, которой принадлежит самолет, эти поломки удалось устранить.

Директор авиакомпании Lion Air: «Самолёт новый – начал эксплуатироваться только с августа»

Причина крушения пока остается неизвестна. СМИ Индонезии сообщают, до того как самолет исчез с радаров, экипаж Боинга запросил возвращение в аэропорт Джакарты. Но в итоге лайнер, который всего два месяца назад впервые полетел, рухнул в нескольких километрах от береговой линии. За штурвалом были опытные пилоты, которые, в общей сложности, провели в воздухе 11 тысяч часов.