Обследована почти вся поверхность моря. Подробности крушения Boeing 737

Новости Индонезии. В Индонезии спасатели нашли тела шести пассажиров разбившегося Боинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. В Индонезии спасатели нашли тела шести пассажиров разбившегося Боинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известно, что во время авиакатастрофы на борту находились, в общей сложности, 189 человек. Специалисты продолжают поисковую операцию. Власти уже сообщили, что выживших в авиакатастрофе нет. Находились ли на борту воздушного судна иностранцы, пока неизвестно.
Детали корпуса, спасательные жилеты, пассажирские кресла – все, что осталось от Боинга. В течение дня около 150 спасателей пытались найти хотя бы малейший намек на жизнь. К этому времени с 40-метровой глубины водолазам удалось достать тела шестерых погибших, а также паспорта, водительские удостоверения и личные вещи тех, кто еще утром считался пропавшим без вести. Операция идет медленно. В районе крушения – плохая видимость.
Катера, вертолеты и три военных корабля. Около полутора сотен человек участвуют в спецоперации. Одна из задач – найти черные ящики. Известно, что ранее с лайнером возникали технические проблемы. Но, как заверили представители компании, которой принадлежит самолет, эти поломки удалось устранить.
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Причина крушения пока остается неизвестна. СМИ Индонезии сообщают, до того как самолет исчез с радаров, экипаж Боинга запросил возвращение в аэропорт Джакарты. Но в итоге лайнер, который всего два месяца назад впервые полетел, рухнул в нескольких километрах от береговой линии. За штурвалом были опытные пилоты, которые, в общей сложности, провели в воздухе 11 тысяч часов.
Бамбанг Сурьо, представитель национального агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии:
Мое предсказание – спастись никому не удалось. Наши специалисты периодически достают из глубины части тел погибших. Прошло уже слишком много времени с момента крушения Так, что все они погибли.
Обследована почти вся поверхность моря, где предположительно должны были находиться выжившие. Однако сотни человек остаются в аэропорту Джакарты, родственники и близкие пассажиров лайнера все еще продолжают верить.