Компания Tesla уволит десятую часть своего персонала

Американская компания Tesla снизит расходы за счет сокращения рабочих мест, пишет ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Глава компании Илон Маск направил электронное письмо сотрудникам «Тесла». В обращении Маск говорит, что компания находится в процессе преобразования, в ходе которого пристальное внимание отведено рассмотрению всех аспектов ее деятельности. Так, по его словам, будет сделан акцент на сокращение издержек и повышение показателей производительности. «Ничто не вызывает у меня большей ненависти, но сделать это необходимо», – отметил Маск.

NYT пишет, что данные изменения в компании – последствие снижения продаж, а также повышения конкуренции на рынках Азии и Европы.

