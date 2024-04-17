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Компания Tesla уволит десятую часть своего персонала

17 апреля 2024 06:19
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Американская компания Tesla снизит расходы за счет сокращения рабочих мест, пишет ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Глава компании Илон Маск направил электронное письмо сотрудникам «Тесла». В обращении Маск говорит, что компания находится в процессе преобразования, в ходе которого пристальное внимание отведено рассмотрению всех аспектов ее деятельности. Так, по его словам, будет сделан акцент на сокращение издержек и повышение показателей производительности. «Ничто не вызывает у меня большей ненависти, но сделать это необходимо», – отметил Маск.

NYT пишет, что данные изменения в компании – последствие снижения продаж, а также повышения конкуренции на рынках Азии и Европы.
 

# Международная политика # Илон Маск

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