Зеленский подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации в Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский поставил подпись под законом об ужесточении мобилизации, что позволит призвать в армию сотни тысяч граждан. Об этом пишет ТАСС.

Законопроект был одобрен Верховной радой 11 апреля и подвергся критике за возможный рост коррупции и недостаток положений о демобилизации. В новом законе ужесточаются наказания для уклоняющихся от призыва и расширяются категории лиц, которые подлежат мобилизации.

В результате в украинских консульствах за рубежом возникли очереди, в которых люди пытаются переоформить документы по старым правилам.