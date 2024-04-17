Запад не защитит Украину от БПЛА, как защитил Израиль

«Железного купола» в Украине не будет, пишет ТАСС.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, страны Запада не в состоянии в Украине разместить систему ПВО, которая была бы подобна «Железному куполу» в Израиле. Причиной Боррель назвал нехватку времени для создания подобной системы ПВО.

При этом политик отметил, что вопрос касательно поставок средств противовоздушной обороны Киеву будет вынесен на обсуждение в ходе заседания министров иностранных дел и обороны Евросоюза, запланированного на 22 апреля 2024 года в Бельгии.