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Запад не защитит Украину от БПЛА, как защитил Израиль

17 апреля 2024 05:59
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«Железного купола» в Украине не будет, пишет ТАСС.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, страны Запада не в состоянии в Украине разместить систему ПВО, которая была бы подобна «Железному куполу» в Израиле. Причиной Боррель назвал нехватку времени для создания подобной системы ПВО.

При этом политик отметил, что вопрос касательно поставок средств противовоздушной обороны Киеву будет вынесен на обсуждение в ходе заседания министров иностранных дел и обороны Евросоюза, запланированного на 22 апреля 2024 года в Бельгии.

# Международная политика # Жозеп Боррель

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