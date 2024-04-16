На краю финансовой пропасти оказались жители Молдовы. Критика проевропейского руководства во главе с Санду растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако это не помешало местному суду одобрить проведение референдума о вступлении страны в ЕС.

Ранее с таким запросом выступили депутаты парламента от правящей партии. Инициатива принадлежит лично президенту Молдовы. Ожидается, что голосование по данному вопросу пройдет 20 октября. Эксперты называют предстоящий референдум иллюзией, поскольку в арсенале Кишинева есть нерешенный территориальный вопрос с Приднестровьем. Усугубляют ситуацию общий экономический спад. Аналитики обвиняют Санду в манипуляциях. По их мнению, вступление в ЕС – еще один шанс для политика удержать власть. Поскольку ее поддержка в преддверии президентских выборов ослабевает. Любопытно, что точно такая же ситуация складывается и в Украине, которая граничит с Молдовой. Там также верны курсу на евроинтеграцию, которую Киеву обещают годами.