Компания Маска SpaceX купила другую его компанию xAI – зачем

Корпорация предпринимателя из США Илона Маска SpaceX приобрела другую его компанию xAI. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на самого предпринимателя.

По его словам, цель сделки – создание вертикально интегрированного информационного двигателя инноваций на Земле, объединяющей ИИ, ракеты, спутниковый интернет и связь с мобильными устройствами и систему обмена информацией в режиме реального времени.

Ранее Bloomberg писало, что компании ведут переговоры о слиянии и могут объявить об этом на этой неделе.

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