Последствия мощного шторма «Кристин» продолжают устранять в Португалии. В городе Лейрия десятки людей выстроились в очередь за кровельной плиткой, чтобы восстановить свои дома после стихии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шторм обрушился на страну пять дней назад: порывы ветра достигали 200 километров в час, ливни вызвали наводнения. Погибли по меньше мере шесть человек, сотни тысяч остались без электричества. Многие муниципалитеты объявили чрезвычайное положение. Жители рассказывают о разрушениях: сорванные крыши, выбитые окна, поврежденные хозяйства.

Аида Педро: Я была травмирована до такой степени, что больше не хочу сажать деревья. У нас были большие вековые сосны – все корни были вырваны. Но, в любом случае, сейчас это самое малое. На самом деле, самым важным является покрытие крыш черепицей или брезентом.

Тьяго Невеш:

Я здесь из-за своей бабушки. Она живет в деревне неподалеку отсюда, и у нее сорвало половину крыши. Дождь заливает гостиную и спальню. Мы решили переселить ее к себе и хотели посмотреть, сможем ли мы чем-нибудь помочь.

Синоптики предупреждают: впереди новые циклоны и проливные дожди, особенно в центральных районах страны. Правительство пообещало 2,5 миллиарда евро на льготные кредиты и поддержку бизнеса, чтобы ускорить восстановление домов и инфраструктуры.