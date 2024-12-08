В Грузии могут запретить закрывать лица масками на митингах

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, в парламенте страны намерены принять закон, в соответствии с которым лица на митингах закрывать будет запрещено, пишет ТАСС.

Цель документа, как отмечает Кобахидзе, предотвратить насилие в ходе проведения собраний и контрсобраний. Законопроект планируют подготовить в ближайшее время.

7 декабря в Тбилиси вблизи от места митинга неизвестные в масках совершили нападения на граждан. В том числе среди пострадавших – журналистка и оператор оппозиционного телеканала «ТВ Пирвели».