Вооруженная сирийская оппозиция заявила о взятии Дамаска

Правительственные войска отходят из столицы. Потерян контроль над аэропортом. Там уже заявили об отмене всех вылетов до 18 декабря. На улицы выпущены заключенные одной из крупнейших тюрем города, сообщают СМИ. По данным западной прессы, президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск на фоне происходящих событий. Его борт вылетел из столицы, но после неожиданно исчез с радаров. Британские агентства не исключают, что самолет сбили, а сам политик погиб. Пока это информация не подтверждена. В Дамаске остаются большинство министров Сирии. Основное внимание сейчас заявлениям главы правительства. Премьер выразил готовность передать власть в республике мирным путем и призвал боевиков сохранить государственные институты, которые «предназначены для всех».