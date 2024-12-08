Прямой эфир

Вооруженная сирийская оппозиция заявила о взятии Дамаска

08 декабря 2024 11:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Не прекращаются военные действия в Сирии. Еще один город пал под натиском формирований вооруженной оппозиции. Боевики заявили о взятии Дамаска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вооруженная сирийская оппозиция заявила о взятии Дамаска-2

Правительственные войска отходят из столицы. Потерян контроль над аэропортом. Там уже заявили об отмене всех вылетов до 18 декабря. На улицы выпущены заключенные одной из крупнейших тюрем города, сообщают СМИ. По данным западной прессы, президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск на фоне происходящих событий. Его борт вылетел из столицы, но после неожиданно исчез с радаров. Британские агентства не исключают, что самолет сбили, а сам политик погиб. Пока это информация не подтверждена. В Дамаске остаются большинство министров Сирии. Основное внимание сейчас заявлениям главы правительства. Премьер выразил готовность передать власть в республике мирным путем и призвал боевиков сохранить государственные институты, которые «предназначены для всех».

# Международная политика # Башар Асад

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп заявил, что Зеленский и Украина готовы пойти на сделку с Россией
08 декабря 2024 11:01

Трамп заявил, что Зеленский и Украина готовы пойти на сделку с Россией

Пентагон: США выделили Киеву новый пакет военной помощи на $988 млн
08 декабря 2024 10:42

Пентагон: США выделили Киеву новый пакет военной помощи на $988 млн

Российские военные взяли под контроль населённый пункт Благодатное в ДНР
08 декабря 2024 10:22

Российские военные взяли под контроль населённый пункт Благодатное в ДНР