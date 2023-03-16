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Наводнения в Турции унесли жизни как минимум 10 человек

16 марта 2023 08:14
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Новости Турции. Турция едва оправилась после сильнейшего землетрясения, как страну снова испытывают природные катаклизмы. На этот раз наводнения унесли жизни как минимум 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнения в Турции унесли жизни как минимум 10 человек-1

В основном пострадали юго-восточные территории. Там мощными потоками воды сносит машины, затоплены первые этажи домов, инфраструктура, городские здания и даже больница. В отдельных районах не выдержали удара стихии дороги. В ряде провинций отменены занятия в школах.

Последние месяцы в Турции была сильная засуха: декабрь и январь и вовсе признали самыми жаркими за все время метеонаблюдений. Однако позже страну накрыли ливни, которые и стали причиной очередной природной катастрофы. Теперь улицы, на которых еще остались следы разрушительных землетрясений, превратились в реки.

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# Наводнение # Новости Турции # Фотофакт

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