Наводнения в Турции унесли жизни как минимум 10 человек

Новости Турции. Турция едва оправилась после сильнейшего землетрясения, как страну снова испытывают природные катаклизмы. На этот раз наводнения унесли жизни как минимум 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. Турция едва оправилась после сильнейшего землетрясения, как страну снова испытывают природные катаклизмы. На этот раз наводнения унесли жизни как минимум 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В основном пострадали юго-восточные территории. Там мощными потоками воды сносит машины, затоплены первые этажи домов, инфраструктура, городские здания и даже больница. В отдельных районах не выдержали удара стихии дороги. В ряде провинций отменены занятия в школах.
Последние месяцы в Турции была сильная засуха: декабрь и январь и вовсе признали самыми жаркими за все время метеонаблюдений. Однако позже страну накрыли ливни, которые и стали причиной очередной природной катастрофы. Теперь улицы, на которых еще остались следы разрушительных землетрясений, превратились в реки.
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