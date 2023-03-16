5000 кыргызских наездников сыграли в традиционную игру кок-бору

Эти наездники, как и сотни лет назад, показывают силу и удаль во время традиционной игры кок-бору. Главная цель состязания – завладеть тушей козла и бросить ее в ворота соперника, сделанные в форме казана. Трехдневный турнир проходил в селе Сокулук.
Эти наездники, как и сотни лет назад, показывают силу и удаль во время традиционной игры кок-бору. Главная цель состязания – завладеть тушей козла и бросить ее в ворота соперника, сделанные в форме казана. Трехдневный турнир проходил в селе Сокулук.
В кок-бору играли древние воины, которые привыкли быстро скакать верхом. Этот кыргызский вид спорта воспитывает приверженность традициям.
В 2023 году в турнире участвовали 5 000 наездников. На кону неплохие призы. Спонсоры не скупятся.
Болотбек Садыков, организатор и спонсор турнира:
Разыгрываем призы. 70 жеребцов, 10 верблюдов, еще национальный дом кыргызский – юрту, автомобили есть. И плюс денежные призы добавляем.
Кок-бору дословно означает «синий волк». Ранее это была забава охотников. Возвращаясь с добычей, они в шутку отбирали друг у друга убитого волка. Также эту игру называют «улак тартыш» – перетягивание козлика. Современные правила запрещают бить соперников руками, ногами или плетью. Также нельзя таранить конкурентов на скорости. Конская упряжь должна быть без металлических украшений, чтобы обезопасить игроков от травм.
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