5000 кыргызских наездников сыграли в традиционную игру кок-бору

Эти наездники, как и сотни лет назад, показывают силу и удаль во время традиционной игры кок-бору. Главная цель состязания – завладеть тушей козла и бросить ее в ворота соперника, сделанные в форме казана. Трехдневный турнир проходил в селе Сокулук.

В кок-бору играли древние воины, которые привыкли быстро скакать верхом. Этот кыргызский вид спорта воспитывает приверженность традициям. В 2023 году в турнире участвовали 5 000 наездников. На кону неплохие призы. Спонсоры не скупятся.

Болотбек Садыков, организатор и спонсор турнира:

Разыгрываем призы. 70 жеребцов, 10 верблюдов, еще национальный дом кыргызский – юрту, автомобили есть. И плюс денежные призы добавляем.