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Дуда: Польша передаст Киеву истребители МиГ-29 в ближайшие дни

16 марта 2023 13:21
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна в ближайшие дни передаст Украине четыре истребителя МиГ-29, пишет РИА Новости. 

Это первая партия. Остальные самолеты сейчас находятся на сервисном обслуживании, их после завершения работ также перенаправят Киеву. Дуда назвал число МиГ-29, которые есть в запасе у Польши, – десять единиц. Их Варшава получила от ГДР, и самолеты еще способны выполнять задачи еще несколько лет. Ранее сообщалось, что Киев получил от Польши запчасти для этих истребителей. 

Всего на вооружении Польши имеется двадцать два самолета МиГ-29А и шесть единиц МиГ-29УБ. 

В Кремле назвали передачу Варшавой истребителей МиГ-29 утилизацией техники

# Международная политика

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