Дуда: Польша передаст Киеву истребители МиГ-29 в ближайшие дни

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна в ближайшие дни передаст Украине четыре истребителя МиГ-29, пишет РИА Новости.

Это первая партия. Остальные самолеты сейчас находятся на сервисном обслуживании, их после завершения работ также перенаправят Киеву. Дуда назвал число МиГ-29, которые есть в запасе у Польши, – десять единиц. Их Варшава получила от ГДР, и самолеты еще способны выполнять задачи еще несколько лет. Ранее сообщалось, что Киев получил от Польши запчасти для этих истребителей.

Всего на вооружении Польши имеется двадцать два самолета МиГ-29А и шесть единиц МиГ-29УБ.