Количество погибших при пожарах в Калифорнии выросло до 24

В Калифорнии продолжает расти число жертв самых сильных за всю историю штата лесных пожаров. На этот момент известно уже о 24 погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но цифра не окончательная. Спасатели еще не могут добраться до всех горящих районов. Огнем охвачено более 16 тысяч гектаров. В эпицентре стихии – крупнейший мегаполис страны Лос-Анджелес. Там пламя из пригорода стремительно продвигается к центру, оставляя после себя выжженные кварталы.

По данным экстренных служб, полностью уничтожено почти 13 тысяч домов. Спасаясь от огня, люди бегут из города. Его уже покинули более 300 тысяч человек. Между тем пожарные готовятся к новому более мощному удару стихии. По прогнозам синоптиков, в зоне бедствия в ближайшие часы усилится ветер, который может разнести искры на десятки километров.