На президентских выборах в Хорватии победу одержал Зоран Миланович

Во втором туре президентских выборов в Хорватии победу одержал действующий глава государства Зоран Миланович. Он заручился поддержкой почти 75 % жителей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его главный конкурент независимый кандидат Драган Приморац набрал чуть более 25 % голосов избирателей. Об этом сообщили в ЦИК страны после подсчета почти 100 % бюллетеней. Миланович занимает пост президента с февраля 2020 года. Он является ярым противником расширения НАТО и оказания помощи Украине и не раз критиковал ее, называя самой коррумпированной страной мира.

Президент Хорватии избирается сроком на 5 лет и выполняет в основном представительские функции. Он имеет право блокировать законы, а также является верховным главнокомандующим. Внутреннюю и внешнюю политику страны определяет правительство.