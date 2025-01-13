Прямой эфир

На президентских выборах в Хорватии победу одержал Зоран Миланович

13 января 2025 08:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Во втором туре президентских выборов в Хорватии победу одержал действующий глава государства Зоран Миланович. Он заручился поддержкой почти 75 % жителей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На президентских выборах в Хорватии победу одержал Зоран Миланович-2

Его главный конкурент независимый кандидат Драган Приморац набрал чуть более 25 % голосов избирателей. Об этом сообщили в ЦИК страны после подсчета почти 100 % бюллетеней. Миланович занимает пост президента с февраля 2020 года. Он является ярым противником расширения НАТО и оказания помощи Украине и не раз критиковал ее, называя самой коррумпированной страной мира. 

Президент Хорватии избирается сроком на 5 лет и выполняет в основном представительские функции. Он имеет право блокировать законы, а также является верховным главнокомандующим. Внутреннюю и внешнюю политику страны определяет правительство.

# Выборы # Зоран Миланович

Другие новости рубрики

Все новости
Советник Трампа рассказал, когда может состояться разговор с Путиным
13 января 2025 08:29

Советник Трампа рассказал, когда может состояться разговор с Путиным

24 человека погибли. Количество жертв пожаров в Калифорнии растет
13 января 2025 08:07

24 человека погибли. Количество жертв пожаров в Калифорнии растет

«Барселона» разгромила мадридский «Реал» и завоевала Суперкубок
13 января 2025 07:58

«Барселона» разгромила мадридский «Реал» и завоевала Суперкубок