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Кого обвиняют в падении ракет в Польше? Вот заявления Джо Байдена и Минобороны России

16 ноября 2022 08:18
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Мировое сообщество продолжает обсуждать ЧП в Польше, в результате которого погибли два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, вечером 15 ноября польские СМИ сообщили о падении ракет на границе с Украиной. Варшава обвинила в случившемся Москву, однако в российском Минобороны отрицают причастность к произошедшему. Этой версии придерживаются и влиятельные мировые лидеры. Инцидент обсудили президенты стран G7. В частности, Джо Байден не подтвердил, что ракеты в сторону Польши были запущены из России. По данным некоторых западных информагенств, в атаке виноваты ВСУ. Об этом, в частности, пишет Associated Press.

Кого обвиняют в падении ракет в Польше? Вот заявления Джо Байдена и Минобороны России-1

Известно, что самолет НАТО, пролетавший над воздушным пространством Польши 15 ноября, отследил траекторию полета ракеты. Но информация пока носит секретный характер. Данные переданы Польше. Варшава намерена провести собственное расследование и уже пригласила для этого международных экспертов. На фоне случившегося в Польше в повышенную готовность приведены полиция и спецслужбы, а также усилен мониторинг воздушного пространства страны.

# Международная политика # Джо Байден # Фотофакт

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