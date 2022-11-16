Кого обвиняют в падении ракет в Польше? Вот заявления Джо Байдена и Минобороны России

Мировое сообщество продолжает обсуждать ЧП в Польше, в результате которого погибли два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, вечером 15 ноября польские СМИ сообщили о падении ракет на границе с Украиной. Варшава обвинила в случившемся Москву, однако в российском Минобороны отрицают причастность к произошедшему. Этой версии придерживаются и влиятельные мировые лидеры. Инцидент обсудили президенты стран G7. В частности, Джо Байден не подтвердил, что ракеты в сторону Польши были запущены из России. По данным некоторых западных информагенств, в атаке виноваты ВСУ. Об этом, в частности, пишет Associated Press.