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Эковандал в Вене приклеил себя к полотну Густава Климта

16 ноября 2022 06:58
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Эковандалы продолжают бороться с полотнами известных художников. На этот раз они устроили акцию в Музее Леопольда в Вене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эковандал в Вене приклеил себя к полотну Густава Климта-1

Жертвой стала работа Густава Климта «Смерть и жизнь». Ее залили черной жидкостью, после чего один из молодых людей уже по традиции приклеил себя к полотну. Благо, картина не пострадала, поскольку была защищена специальным стеклом. Это уже не первая подобная акция экозащитников. Напомним, таким образом активисты пытаются остановить добычу полезных ископаемых.

# Акции протеста # Густав Климт # Фотофакт

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