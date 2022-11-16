Эковандал в Вене приклеил себя к полотну Густава Климта

Эковандалы продолжают бороться с полотнами известных художников. На этот раз они устроили акцию в Музее Леопольда в Вене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвой стала работа Густава Климта «Смерть и жизнь». Ее залили черной жидкостью, после чего один из молодых людей уже по традиции приклеил себя к полотну. Благо, картина не пострадала, поскольку была защищена специальным стеклом. Это уже не первая подобная акция экозащитников. Напомним, таким образом активисты пытаются остановить добычу полезных ископаемых.