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КНДР подводит войска к границе с Южной Кореей

17 июня 2020 12:34
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Новости мира. Ситуация накаляется: КНДР подводит войска к границе с Южной Кореей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КНДР подводит войска к границе с Южной Кореей-1

Военные будут находиться в районах кэсонского технопарка и туристического комплекса в горах Кымгансан. Пхеньян заявил, что возобновляет все виды военных учений, а укрепления на рубеже двух государств, которые были снесены по итогам двусторонних договорённостей, будут установлены вновь.

КНДР подводит войска к границе с Южной Кореей-4

КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне

Накануне КНДР взорвала здание межкорейского офиса связи. Его открытие два года назад было последней на сегодня попыткой наладить диалог между Сеулом и Пхеньяном. Так КНДР ответила на провокации со стороны Юга — массовое распространение пропагандистских листовок.

# Международная политика # Фотофакт

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