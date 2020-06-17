Новости мира. Ситуация накаляется: КНДР подводит войска к границе с Южной Кореей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Ситуация накаляется: КНДР подводит войска к границе с Южной Кореей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военные будут находиться в районах кэсонского технопарка и туристического комплекса в горах Кымгансан. Пхеньян заявил, что возобновляет все виды военных учений, а укрепления на рубеже двух государств, которые были снесены по итогам двусторонних договорённостей, будут установлены вновь.
КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне
Накануне КНДР взорвала здание межкорейского офиса связи. Его открытие два года назад было последней на сегодня попыткой наладить диалог между Сеулом и Пхеньяном. Так КНДР ответила на провокации со стороны Юга — массовое распространение пропагандистских листовок.