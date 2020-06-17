Почти 1,5 млн китайцев пострадали от наводнения в Хунани

Новости Китая. Около полутора миллионов китайцев пострадали из-за сильнейшего наводнения в провинции Хунань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проливные дожди обрушились на регион 29 мая. Стихия уничтожила более 1600 жилых домов и объектов инфраструктуры и повредила 140 тысяч гектаров сельскохозяйственных полей.

Спасатели эвакуировали 53 тысячи человек. Всех их разместили во временных убежищах. В пострадавших от непогоды районах продолжают работать бригады экстренного реагирования.