КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне

Новости мира. КНДР взорвала межкорейский офис связи в приграничном городе Кэсон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информацию подтвердил официальный Пхеньян. Здание разрушили на фоне растущей напряженности на Корейском полуострове. Несколько часов назад КНДР заявила о намерении вернуть свои войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей.

А на минувшей неделе Пхеньян заблокировал все линии связи с Сеулом. Такое решение власти приняли в ответ на пропагандистские листовки, которые забросили на территорию КНДР южнокорейские активисты.