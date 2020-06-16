Прямой эфир

КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне

16 июня 2020 14:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. КНДР взорвала межкорейский офис связи в приграничном городе Кэсон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне-1

Информацию подтвердил официальный Пхеньян. Здание разрушили на фоне растущей напряженности на Корейском полуострове. Несколько часов назад КНДР заявила о намерении вернуть свои войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей.

КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне-4

А на минувшей неделе Пхеньян заблокировал все линии связи с Сеулом. Такое решение власти приняли в ответ на пропагандистские листовки, которые забросили на территорию КНДР южнокорейские активисты.

КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне-7

Разрушенный сегодня совместный офис открыли по итогам саммита в 2018 году для содействия сотрудничеству Севера и Юга. Теперь коммуникация между странами нарушена. Войска Республики Корея находятся в состоянии повышенной готовности.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вооружённые арматурой и битами митингующие устраивают погромы на улицах Дижона
16 июня 2020 14:03

Вооружённые арматурой и битами митингующие устраивают погромы на улицах Дижона

Из-за жары в больницы Токио попали более 70 человек
16 июня 2020 12:29

Из-за жары в больницы Токио попали более 70 человек

Дональд Трамп подпишет указ, регулирующий действия полиции
16 июня 2020 12:20

Дональд Трамп подпишет указ, регулирующий действия полиции