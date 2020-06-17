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Письмо-послание Ван Гога и Гогена продано за 210 тысяч евро

17 июня 2020 10:21
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Новости мира. Совместное письмо художников-импрессионистов Винсента Ван Гога и Поля Гогена продано на аукционе в Париже,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Письмо-послание Ван Гога и Гогена продано за 210 тысяч евро-1

Лот ушел с молотка за 210 600 евро. Послание, написанное в ноябре 1888 года, адресовано ещё одному живописцу – Эмилю Бернару.

Письмо-послание Ван Гога и Гогена продано за 210 тысяч евро-4

В письме Гоген и Ван Гог излагают свои взгляды на современную живопись. Оба сходятся во мнении, что искусство проходит через важнейший период, находясь на пути к своему «возрождению». Письмо написано на листке в клетку, на нем стоят подписи знаменитых художников.

# Художник # Ван Гог # Поль Гоген # Фотофакт

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