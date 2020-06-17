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Стало известно, когда возобновятся межконтинентальные перелёты

17 июня 2020 12:23
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Новости мира. После длительного простоя из-за пандемии коронавируса мировые авиаперевозки восстановились на 65%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стало известно, когда возобновятся межконтинентальные перелёты-1

В общей сложности авиакомпании выполняют сейчас 118 тысяч рейсов в сутки. В минувшие годы этот показатель был выше – 181 тысяча. В основном, прирост перевозок сейчас происходит благодаря внутреннему сообщению.

Стало известно, когда возобновятся межконтинентальные перелёты-4

Пока международный трафик рискнули возобновить далеко не все страны. С 15 июня полеты за границу одобрили Украина и Египет. Страны Евросоюза планируют открыть границы с 1 июля.

Стало известно, когда возобновятся межконтинентальные перелёты-7

При этом, несмотря на постепенное возобновление авиасообщения по Европе, глава Международной ассоциации воздушного транспорта предупредил, что межконтинентальные перелеты для обычных пассажиров вряд ли возобновятся до конца года.

# Авиасообщение # Фотофакт

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