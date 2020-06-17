Стало известно, когда возобновятся межконтинентальные перелёты

Новости мира. После длительного простоя из-за пандемии коронавируса мировые авиаперевозки восстановились на 65%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В общей сложности авиакомпании выполняют сейчас 118 тысяч рейсов в сутки. В минувшие годы этот показатель был выше – 181 тысяча. В основном, прирост перевозок сейчас происходит благодаря внутреннему сообщению.

Пока международный трафик рискнули возобновить далеко не все страны. С 15 июня полеты за границу одобрили Украина и Египет. Страны Евросоюза планируют открыть границы с 1 июля.