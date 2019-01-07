Климатологи выяснили причину внезапного исчезновения Аккадской империи

Новости США. Учёные выдвинули гипотезу о том, что в падении крупнейшей державы своего времени виноваты не люди, а климат.

Как сообщает PNAS, около трёх сотен лет в данном регионе Месопотамии наблюдались сильная засуха и мощные пылевые бури.

Ещё до этого исследования учёные предполагали, что причиной практически одновременного исчезновения Древнего царства в Египте, Индской цивилизации и Аккадской империи стала засуха 2200 года до нашей эры, которая продолжалась более столетия.

Аккадскую империю основал Саргон Великий, он завоевал небольшие шумерские «полисы» и объединил их в одно государство. Несмотря на то, что в своё время эта держава считалась одной из сильнейших, она прекратила существование через 200 лет с момента возникновения. Есть много предположений, почему это случилось, однако основной причиной считается климат.

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Недавно учёные нашли подтверждение своей теории, основываясь на сталактитах, которые формировались около пяти тысяч лет в пещере Голь-и-Зард. В современности эта пещера находится возле города Демавенда на севере Ирана, а ранее неподалёку от неё были северные регионы Аккадской империи. Соответственно, уровень влаги в этом месте был примерно такой же.

У сталактитов, как и у деревьев, есть годичные кольца, которые указывают на их возраст. По этим кольцам также можно определить сколько воды попадало в пещеру в разные времена. Современные ионные масс-спектрометры позволяют отбирать пробы из слоёв толщиной в одну сотую миллиметра, что соответствует точности анализа в один год.

После изучения сталактита выяснилось, что 4,26 тысячи лет назад рост сталактитов резко замедлился. Это указывает на период засухи. Нормальный уровень осадков вернулся только через триста лет, примерно тогда же началась эра возрождения Месопотамии и появления Вавилонии.

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Также учёные обнаружили повышенный уровень магния и кальция в годичных кольцах. Это свидетельствует о мощных пылевых бурях, которые приносили в пещеру массы песка. Подобные бури могли крайне негативно сказаться на урожае, что в совокупности с нехваткой воды оказалось критично.

Климатологи отметили, что перед этой трёхсотлетней засухой была ещё одна – столетняя. Именно после неё Саргон завоевал ослабшие из-за непогоды шумерские «полисы» и основал империю. Но, по иронии судьбы, то, что помогло создать крупнейшую державу своего времени, через два столетия её же и погубило.