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При сходе лавины на горнолыжном курорте в Сочи погибли два человека

06 января 2019 12:54
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Новости России. Два человека погибли в результате схода лавины в Сочи на горнолыжном курорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При сходе лавины на горнолыжном курорте в Сочи погибли два человека-1

Трое мужчин отправились на закрытую территорию, где запрещено катание, тем самым спровоцировав лавину. Под снежными завалами оказались два человека, третий вызвал спасателей. Прибывший поисковый отряд обнаружил мужчин на глубине одного и двух метров. Медикам спасти пострадавших не удалось.

Сейчас в горах Сочи действует экстренное предупреждение из-за возможных сходов лавин.

При сходе лавины на горнолыжном курорте в Сочи погибли два человека-4

# Несчастный случай # Фотофакт

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