При сходе лавины на горнолыжном курорте в Сочи погибли два человека

Новости России. Два человека погибли в результате схода лавины в Сочи на горнолыжном курорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трое мужчин отправились на закрытую территорию, где запрещено катание, тем самым спровоцировав лавину. Под снежными завалами оказались два человека, третий вызвал спасателей. Прибывший поисковый отряд обнаружил мужчин на глубине одного и двух метров. Медикам спасти пострадавших не удалось.

Сейчас в горах Сочи действует экстренное предупреждение из-за возможных сходов лавин.