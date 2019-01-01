Учёные поставили точку в вопросе существования снежного человека

Новости мира. Вот уже не один десяток лет верящие в существование йети люди пытаются подтвердить свои догадки фактами. От подобных энтузиастов учёные получают различные кости, зубы, волосы, кусочки кожи и прочее. В какой-то момент исследователи больше не смогли сопротивляться и взялись за дело. О снежном человеке пошли слухи в середине 20 века. В те годы появились люди, которые утверждали, что видели таинственное создание в Гималайских горах. Разумеется, людям не поверили, но рассказы вызвали интерес. Был проведён не один десяток научных экспедиций, но учёным встретить йети не удалось. Учёные назвали самое быстрое существо на планете. Это не пикирующий сапсан

В то же время исследователи взялись изучать предоставленные им частички снежного человека. В 2014 году Лондонское королевское общество опубликовало статью под названием «Генетический анализ образцов волос йети, бигфута и иных аномальных приматов». В распоряжении учёных имелось 30 образцов волос из различных мест планеты. Всего было отобрано 37 образцов, но из 7 не получилось извлечь ДНК. После анализа ДНК выяснилось, что 1 волос принадлежит человеку, а остальные – различным животным: собакам, антилопам, медведям. Хотя ещё 2 образца идентифицировать не получилось. По окончании своего исследования биологи поместили образцы в GenBank – общедоступную базу генетических данных. Этим воспользовались генетики из Оксфордского университета (Великобритания) и Датского музея естественной истории. Они провели повторное исследование, по результатам которого стали утверждать, что принадлежность нескольких волос идентифицирована неверно. Впрочем, эти учёные также сомневаются в принадлежности образцов снежному человеку. Американские ученые доказали существование драконов, хоббитов и циклопов