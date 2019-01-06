Замки и достопримечательности мира изо льда: фестиваль снега и льда проходит в китайском Харбине

Новости Китая. В Китае открылся ежегодный фестиваль снега и льда. Туристы со всего мира съезжаются в город Харбин, чтобы полюбоваться и сфотографироваться с ледяными скульптурами различных форм и размеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2019 году их выстроилось ровно 2019 штук. Две недели труда на 20-градусном морозе – и на площадке фестиваля размером с небольшой город появились ледяные замки, пагоды и мировые достопримечательности в миниатюре. Всё это будет радовать посетителей до конца февраля.