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Замки и достопримечательности мира изо льда: фестиваль снега и льда проходит в китайском Харбине

06 января 2019 13:07
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Новости Китая. В Китае открылся ежегодный фестиваль снега и льда. Туристы со всего мира съезжаются в город Харбин, чтобы полюбоваться и сфотографироваться с ледяными скульптурами различных форм и размеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Замки и достопримечательности мира изо льда: фестиваль снега и льда проходит в китайском Харбине-1

Замки и достопримечательности мира изо льда: фестиваль снега и льда проходит в китайском Харбине-3

В 2019 году их выстроилось ровно 2019 штук. Две недели труда на 20-градусном морозе – и на площадке фестиваля размером с небольшой город появились ледяные замки, пагоды и мировые достопримечательности в миниатюре. Всё это будет радовать посетителей до конца февраля.

2019 снеговиков и ледяные скульптуры. Фестиваль снега и льда открывается в Китае

# Фестиваль # Фотофакт

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