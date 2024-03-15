Кличко младший: украинцы должны иметь возможность сменить Зеленского

Бывший боксер и брат мэра Киева Владимир Кличко уверен, что даже во время военных событий необходимо иметь возможность выбирать президента. Об этом пишет РИА Новости.

Он сожалеет об увольнении бывшего главнокомандующего армии Залужного и подчеркнул, что Украина все еще нуждается в западном вооружении. Зеленский отстранил Залужного от поста главнокомандующего, но при этом предложил ему остаться в своей команде и назначил его послом в Великобритании. Представители оппозиции считают это устранением своего соперника, поскольку Залужный – главный конкурент Зеленского на выборах.