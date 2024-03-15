Прямой эфир

Кличко младший: украинцы должны иметь возможность сменить Зеленского

15 марта 2024 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бывший боксер и брат мэра Киева Владимир Кличко уверен, что даже во время военных событий необходимо иметь возможность выбирать президента. Об этом пишет РИА Новости.

Он сожалеет об увольнении бывшего главнокомандующего армии Залужного и подчеркнул, что Украина все еще нуждается в западном вооружении. Зеленский отстранил Залужного от поста главнокомандующего, но при этом предложил ему остаться в своей команде и назначил его послом в Великобритании. Представители оппозиции считают это устранением своего соперника, поскольку Залужный – главный конкурент Зеленского на выборах.

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Латвии призвал к борьбе с Россией
15 марта 2024 13:16

Президент Латвии призвал к борьбе с Россией

Newsweek: Британия не планирует передавать Украине новое лазерное оружие
15 марта 2024 11:42

Newsweek: Британия не планирует передавать Украине новое лазерное оружие

В Пентагоне признали отставание от РФ по ледокольному флоту
15 марта 2024 11:27

В Пентагоне признали отставание от РФ по ледокольному флоту