В Великобритании ведется разработка лазерного оружия Dragonfire, но оно пока не готово к использованию, и нет никаких планов по его внедрению в Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Newsweek.

При этом Депутат Рады заявил, что Украина полностью готова к тестированию Dragonfire. Министерство обороны Великобритании продемонстрировало тесты этого оружия, в ходе которых установленный на военном корабле лазер разрушает катер и сбивает БПЛА.

Военный специалист Леонков полагает, что лазерное оружие малоэффективно на Земле из-за атмосферы, его возможно использовать только для ослепления. Российская сторона выступает против поставки оружия в Украину, считая это «игрой с огнем». По словам Лаврова, любые партии оружия в Киеву станут законной мишенью для России, и он обвинил США и НАТО в участии в этом конфликте, в том числе в подготовке военного персонала на территории НАТО. Кремль заявил, что поставки оружия в Украину с Запада вредят переговорам.