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Президент Латвии призвал к борьбе с Россией

15 марта 2024 13:16
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Латвийский президент Эдгарс Ринкевич призывает к борьбе против РФ, заявляя, что ее нужно разгромить. Об этом пишет РИА Новости.

Он выступил в поддержку французского лидера Эммануэля Макрона в том, что у него нет «красных линий» для России. В социальных сетях заявление президента Латвии раскритиковали и призвали уйти в отставку.

Ранее Макрон заявил, что Франция безусловно поддерживает Украину, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России нет больше «красных линий» для Франции. А сенатор Цеков заявил, что Макрон обвиняет его в провоцировании войны на своей территории.

# Международная политика # Эдгарс Ринкевичс

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