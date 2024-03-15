Президент Латвии призвал к борьбе с Россией

Латвийский президент Эдгарс Ринкевич призывает к борьбе против РФ, заявляя, что ее нужно разгромить. Об этом пишет РИА Новости.

Он выступил в поддержку французского лидера Эммануэля Макрона в том, что у него нет «красных линий» для России. В социальных сетях заявление президента Латвии раскритиковали и призвали уйти в отставку.

Ранее Макрон заявил, что Франция безусловно поддерживает Украину, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России нет больше «красных линий» для Франции. А сенатор Цеков заявил, что Макрон обвиняет его в провоцировании войны на своей территории.