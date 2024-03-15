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В Пентагоне признали отставание от РФ по ледокольному флоту

15 марта 2024 11:27
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США сильно отстают от России по числу тяжелых ледоколов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на глава Северного командования ВС Америки Грегори Гийо.

Отвечая при этом на вопрос сенатора от штата Мэн Ангуса Кинга, он подчеркнул, что у США есть только один пригодный к эксплуатации тяжелый ледокол по сравнению с примерно 40 российскими ледоколами.

Гийо подтвердил, что даже при наличии заказов американский ледокольный флот все равно будет значительно отставать от российского, что ограничит свободу маневров США в регионе.

В январе российский лидер Владимир Путин отметил уникальный и крупный ледокольный флот России, участвуя в церемонии закладки атомного ледокола «Ленинград», добавив, что наличие таких судов дает России большое конкурентное преимущество в экономическом развитии Арктики.

# Международная политика

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