Китайский корабль «Шэньчжоу-11» состыковался с орбитальной станцией «Тянгун-2»

Новости Китая. Космический корабль «Шэньчжоу-11» благополучно добрался до орбитальной станции «Тянгун-2» и совершил с ней стыковку.

Оба тайкунавта перешли на территорию космического комплекса и начали проверку его систем.

Напомним, китайский экипаж стартовал в космос в понедельник. В общей сложности космонавты проведут на орбите 33 дня, в течение которых будут проводить различные медицинские, научные и прочие эксперименты. После завершения своей миссии экипаж вернется на Землю, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.