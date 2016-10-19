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Встреча лидеров «нормандской четверки» состоится 19 октября в Берлине

19 октября 2016 05:54
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Новости Германии. Через несколько часов в Берлине начнется встреча участников так называемой нормандской четверки. До последнего момента было неясно, примет ли в этом саммите участие российский президент. После долгих сомнений приезд Владимира Путина в Берлин был подтвержден. Однако визит этот будет кратким, и

большую часть переговоров французский президент, канцлер Германии и лидер Украины проведут втроем.

Известно, что споры ведутся вокруг минских договоренностей: необходимость их соблюдения признают все, однако толкуют это соглашение по-разному. Главным камнем преткновения является спор о порядке реализации минской программы: сначала Украина получит контроль над донбасским фрагментом границы и потом внесет изменения в Конституцию или наоборот, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Война в Украине

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