Новости Ирака. Иракская армия вошла в пригород Мосула. В 10 километрах от мегаполиса идут бои. Ранее курдские отряды взяли под контроль 20 деревень вокруг Мосула, а затем объявили о решении приостановить наступление.

Лидеры курдов считают, что теперь необходимо зачистить территорию от боевиков.

Члены «Исламского государства» намерены использовать жителей населенных пунктов, как живой щит. Экстремисты согнали их в центр Мосула. Точное количество иракцев, находящихся там, пока неизвестно. Напомню, военная операция по освобождению города началась в начале недели. Освобождение Мосула должно стать символом успешной борьбы с «Исламским государством», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.