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В Китае запустили пилотируемый космический корабль: космонавты проведут на орбите около месяца

17 октября 2016 07:30
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Новости Китая. Китай запустил на орбиту пилотируемый космический корабль с двумя космонавтами на борту. Запуск «Священного челнока», так переводится название корабля, транслировало центральное телевидение Китая. Участники космической миссии проведут на орбитальной лаборатории около месяца. В истории КНР это рекордный по длительности полет.

Экипаж будет проводить медицинские, научные и другие эксперименты.

Выполнив задачу, корабль в течение суток вернется на Землю. Отметим, космическая программа Китая развивается уже около 50 лет. В планах – высадка людей на Луну и запуск беспилотного корабля на Марс, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Космос

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